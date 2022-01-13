72-річний Михайло Поплавський станом на січень 2022 року має 6,3 млн підписників в Instagram

Український сервіс пошуку та перевірки блогерів trendHERO опублікував рейтинг блогерів України у 2021 році за приростом підписників. На першому місці з величезним відривом опинився Михайло Поплавський, який наростив свою аудиторію на майже 5 млн підписників упродовж року.

Як вказано в матеріалі trendHERO, під час аналізу сторінок українських інфлюенсерів в Instagram відсіяли блогерів, які мали низький AQS (рівень якості акаунту) або підозру на накрутку.

У лідерах рейтингу опинився 72-річний ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський, який за рік збільшив свою аудиторію на 4,9 млн підписників і зараз у нього загалом є 6,3 млн фоловерів. Згідно із дослідженням, AQS його акаунту в Instagram – 33/100, що вважається доволі посереднім показником. На сторінці Поплавського – розважальний контент, він часто проводить конкурси для того, щоб нарости аудиторію. Частина підписників після таких конкурсів відписується, і це впливає на AQS. Водночас у Поплавського є 2,8 млн якісної аудиторії – це реальні люди, які взаємодіють з його акаунтом.

«Інстаграм все більше перетворюється на майданчик, де просування набагато важливіше, ніж тематичний контент. Ми не говоримо, що Поплавський має поганий контент. У всіх є свій глядач. Йдеться про те, що зараз важче просунутися тим, хто пише на певну тему. Якщо ви в 2022 почнете писати огляди на книги, швидше за все без просування ваш контент взагалі не помітять», – пояснюють автори дослідження.

У п'ятірку українських інстаграм-блогерів, які найкраще наростили аудиторію в 2021 році, також входять Андрій Шатирко (+1,1 млн підписників), Юлія Вербінець (+1 млн), Ольга Шевченко (+0,9 млн) та кіт Степан (+0,88 млн).

TrendHERO – це український сервіс, який аналізує акаунти в Instagram і допомагає перевірити блогерів на накрутку підписників.