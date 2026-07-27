Зараз Натану Томасу 21 рік, він планує працювати в галузі права інтелектуальної власності

Американець Натан Томас став наймолодшим професором у світі – він зайняв посаду у віці 18 років та 346 днів. До 18 років у хлопця уже були ступені бакалавра та магістра з електротехніки з відзнаками.

Як повідомляє «Українська правда» з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса, Натан Томас народився у сім’ї інженерів. Натан завжди любив навчатися, найбільше його захоплювала сфера STEM, бо математика завжди була предметом, який йому подобався.

Хлопець навчався у коледжі у 10-річному віці, а до Міжнародного університету Флориди перейшов у 14 років. До 18 років хлопець уже мав ступені бакалавра та магістра з електротехніки, обидва з яких були з відзнакою.

У серпні 2023 року американець розпочав свою карʼєру і став кваліфікованим викладачем в університеті. Посаду він зайняв у віці 18 років і 346 днів, побивши історичний рекорд. Попереднім наймолодшим професором серед чоловіків був 19-річний Колін Маклорен, який помер у 1746 році.

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«Я просто зосереджуюся на тому, щоб добре виконувати свою роботу та допомагати студентам усім, чим можу. Якщо хтось готовий докласти зусиль, це справді єдине, що для мене важливо», – каже Натан Томас.

На час встановлення рекорду Натан також був на 16 днів молодший за американку Алію Сабур, яка має титул наймолодшої професорки серед жінок.

«Те, що мені найбільше подобається у викладанні, це спостерігати, як щось працює для учня. Ви можете бачити, як це відбувається в режимі реального часу, коли концепція, яка кілька хвилин тому здавалася неможливою, раптом набуває сенсу», – додає професор.

Зараз Натану Томасу 21 рік. Він цікавиться музикою, займається спортом (баскетбол, теніс, гольф). Натан зараз викладає онлайн-курси, навчається на юридичному факультеті в університеті Маямі. Він планує працювати в галузі права інтелектуальної власності, зосереджуючись на STEM.