Наслідки удару росіян по Київщині 24 липня 2026 року

Збільшилася кількість загиблих внаслідок російської атаки на виставку озброєння, що відбувалася у Бучанському районі Київської області. Про це у понеділок, 27 липня, повідомив Офіс генерального прокурора.

У лікарні помер 66-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок удару росіян по виставці озброєння на Київщині. Загиблий був дипломатом Мальтійського ордену.

«Таким чином, загальна кількість жертв ворожої атаки збільшилася до 11», – повідомив Офіс генерального прокурора.

Мальтійський орден має особливий міжнародний статус. Попри відсутність власної території (за винятком екстериторіальних резиденцій у Римі), він підтримує дипломатичні відносини з понад 100 країнами світу, має статус постійного спостерігача при ООН, а також власну дипломатичну службу, видає паспорти та поштові марки.

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Дипломат Мальтійського ордену – це офіційний представник Ордену, який представляє його у відносинах з державами та міжнародними організаціями.

Нагадаємо, 24 липня росіяни балістичними ракетами «Іскандер» вдарили по виставці озброєння у Бучанському районі Київської області. Внаслідок атаки на захід, який відбувався на території приватного спортивного комплексу, загинули 11 людей, ще близько 100 – дістали поранення.

27 липня суд у Києві відправив під варту без права на заставу головного організатора заходу Василя Гончарука. Чоловіку інкримінують службову недбалість, що спричинила загибель людей.