Святошинський районний суд Києва обрав запобіжний захід організатору виставки озброєння на Київщині Василю Гончаруку. Про це у понеділок, 27 липня, повідомило «Суспільне».

Прокуратура наполягала на триманні Василя Гончарука під вартою без права на внесення застави. Тоді як адвокати підозрюваного просили не задовольняти клопотання прокуратури, називаючи його «необґрунтованим». Водночас вони не подали власного клопотання щодо обрання для нього альтернативного запобіжного заходу.

Журналісти запитали адвокатів Гончарука, чи поширювався анонс події у мережі, але вони відмовилися від будь-яких коментарів.

«Дуже багато певних обставин, які потрібно буде з'ясовувати. Тому поки що коментарів або якогось детального роз'яснення сторона захисту надавати не буде. Все, що ми робили і робимо, робиться в офіційній площині, у судових засіданнях, при спілкуванні відповідно до норм Кримінального процесуального кодексу з органом досудового розслідування. Це відповідні заяви, клопотання тощо», – заявили адвокати Василя Гончарука.

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Зрештою суд задовольнив клопотання прокуратури та обрав для Василя Гончарука запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на внесення застави.

Нагадаємо, вдень 24 липня росіяни вдарили балістичними ракетами «Іскандер» по Бучанському району Київської області. Там на території приватного спортивного комплексу відбувалася виставка озброєння, на якій були присутні представники української оборонної галузі. Спочатку повідомлялось про 10 загиблих внаслідок обстрілу. Однак 27 липня стало відомо, що у лікарні помер 66 річний чоловік, який отримав поранення під час атаки на захід. Таким чином кількість загиблих зросла до 11, ще близько 100 людей отримали поранення.

25 липня організатору події оголосили підозру у службовій недбалості, що спричинила загибель людей. За даними прокуратури, на захід були запрошені близько 300 людей, тоді як найближче укриття розташоване за 100 м від місця події, а його площа становить лише 34 м².

Водночас Асоціація виробників безпілотних систем «Армада» заявила, що захід під Києвом не був виставкою озброєння. Там стверджують, що це була закрита демонстрація українських оборонних технологій. Також «Армада» заявила, що локацію заходу не розголошували публічно, а розсилали адресно після реєстрації та перевірки.