Підозрюваний перебуває під конвоєм у медзакладі

Головний організатор виставки озброєння на Київщині отримав підозру в службовій недбалості, що спричинила загибель людей або інші тяжкі наслідки. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора в суботу, 25 липня.

Напередодні російські війська завдали ракетного удару по локації під Києвом, де проходив захід за участю представників української оборонної промисловості. За останніми даними, загинули 10 людей, ще близько 100 дістали поранення. Наймолодшому із загиблих було 19 років.

Як повідомили рятувальники, внаслідок атаки пошкоджено 23 приватні будинки, два готелі, ресторан і понад 30 автомобілів. Також загинули та постраждали тварини.

«За цим ударом стоїть Росія. Саме вона вчинила черговий воєнний злочин. Але слідство також встановлює обставини, які могли збільшити масштаби цієї трагедії», – заявили в прокуратурі.

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За версією слідства, одна з асоціацій зброярів організувала масштабну виставку без погодження з військовим командуванням, обласною та районною військовими адміністраціями й іншими уповноваженими органами. У заході брали участь військові, представники державних органів, міжнародні партнери та бізнес, а також демонструвалися, зокрема, засоби протиповітряної оборони.

На відкриту локацію запросили понад 300 людей. Водночас найближче укриття площею лише 34 м2 розташовувалось приблизно за 100 м від місця проведення виставки. У прокуратурі наголосили, що це створювало очевидні безпекові ризики для всіх присутніх.

За даними правоохоронців, запрошення на захід розіслали за дев’ять днів до його проведення, а точне місце й час повідомили лише за добу. Слідство перевіряє, чи могли ці дії сприяти тому, що ворог отримав можливість підготувати цілеспрямований удар.

Організатора виставки затримали та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд має обрати йому запобіжний захід. Через отримані незначні травми підозрюваний перебуває під конвоєм у медичному закладі.

Правоохоронці також провели обшуки в офісі асоціації та за місцями проживання ймовірних причетних до організації цього заходу.

Крім того, прокуратура анонсувала окрему правову оцінку діям або бездіяльності всіх посадовців, які мали реагувати на потенційні ризики.

«Перевіряємо діяльність відповідних підрозділів Національної поліції, СБУ, органів державної влади, місцевого самоврядування та військового командування: наскільки належним чином здійснювався моніторинг безпекової ситуації, чи своєчасно виявлялися та оцінювалися потенційні загрози, чи вживалися передбачені законом заходи реагування та чи могли дії або бездіяльність відповідальних посадових осіб вплинути на розвиток подій», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 липня Росія обстріляла ракетами виставку «Критично захищено», яку організувала Асоціація виробників безпілотних систем та супутніх технологій «Армада». За інформацією проєкту УП «Оборонка», ніяких публічних анонсів заходу не було. Водночас його активно просували у профільних спільнотах без зазначення локації чи міста проведення.

За даними Української ради зброярів, куди також входить асоціація «Армада», під удар потрапила локація, де перебували представники української оборонної галузі. Українська рада зброярів заявила, що не була організатором заходу, тож відповідальність за нього несе сама асоціація.

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