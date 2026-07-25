Комунікаційниця Валентина Савіцька загинула у віці 32 років

Під час ракетного обстрілу Бучанського району Київщини 24 липня загинула керівниця центру міжнародного співробітництва та стратегічних комунікацій Управління державної охорони України, полковниця Валентина Савіцька. Про це ввечері 24 липня повідомили її чоловік, керівник Центру стратегічних комунікацій Ігор Соловей та онлайн-видання «Детектор медіа».

«У моїй родині страшне горе: нелюди вбили мою кохану дівчинку і турботливу дружину, люблячу маму і дочку Валентина Савіцька (Ліневич). Про місце і час прощання напишу пізніше. Згадайте мою кохану, вона була неймовірною, найкращою людиною в світі...» – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 липня російські війська завдали ракетного удару «Іскандерами» по Київській області. За даними Української ради зброярів, під удар потрапила локація, де перебували представники української оборонної галузі.

Онлайн-видання «Оборонка» з посиланням на телеграм-канал «Тарас Григорович повідомляє» повідомила, що РФ атакувала виставку під назвою «Критично Захищено», яку організувала Асоціація виробників безпілотних систем та супутніх технологій «Армада». Відомо, що захід активно рекламували у мережі.

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Водночас речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат уточнив, що росіяни вдарили по приватному спортивному комплексу, який не має відношення до військової інфраструктури.

За підсумками рятувальної операції на Київщині у ДСНС розповіли про 10 загиблих, серед яких є один іноземець, десятки людей зазнали поранень. Окрім того, пошкоджені 23 приватні житлові будинки, два готелі, ресторан та 34 авто.