Хмельницького прокурора звільнили після публікації інтимних відео на OnlyFans
Частину відео він знімав у службовому кабінеті
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Прокурора Хмельницької обласної прокуратури Антона Венделя звільнили після скандалу, пов'язаного з акаунтом на платформі OnlyFans та надсиланням працівницям суду повідомлень і відео інтимного характеру. Про це повідомили місцеві ЗМІ.
За наявною інформацією, у січні 2026 року Вендель почав надсилати секретарям і помічницям Хмельницького міськрайонного суду повідомлення сексуального змісту. Згодом він зареєструвався на платформі OnlyFans під псевдонімом Adonis, де публікував відверті відео. Частину з них, як стверджується, було знято безпосередньо у службовому кабінеті прокуратури. Ці матеріали прокурор також надсилав співробітницям суду.
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Після звернення до Генерального прокурора та розголосу його спершу перевели до Летичівської окружної прокуратури, а згодом звільнили з органів прокуратури.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Працівниці Хмельницького міськрайонного суду звернулися зі скаргою до Генерального прокурора. Втім, звернення переслали до Хмельницької обласної прокуратури, де його розглядав керівник профільного відділу Сергій Керман. За даними джерел, порушень у діях підлеглого він не виявив.
Після цього керівник Хмельницької обласної прокуратури Антон Ковальський 3 липня 2026 року перевів Венделя до Летичівської окружної прокуратури. Однак після суспільного розголосу та наполягань працівниць суду вже 9 липня прокурора звільнили.
Наказ про звільнення Антона Венделя
Згідно з його декларацією за 2025 рік, прокурор та його родина володіють нерухомістю, земельними ділянками, автомобілем Skoda Octavia та зберігають готівкою 10 тис. доларів. У січні 2023 року Вендель придбав дачний будинок у селі Олешин Хмельницького району площею 45,2 м2 вартістю 611 тис. грн. Його дружина у 2025 році стала власницею земельної ділянки у Хмельницькому площею 0,0616 га.
Основним джерелом доходу родини була зарплата Венделя в Хмельницькій обласній прокуратурі, яка за звітний період становила 1,1 млн грн. Його дружина офіційних доходів не декларувала.
Нагадаємо, у квітні 2026 року Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів ухвалила рішення про звільнення прокурора Чорноморської окружної прокуратури Одеської області Ельвія Керімова, якого підозрюють у вимаганні хабаря з учасника ДТП.