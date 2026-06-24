Віктору Бойку загрожує до 12 років позбавлення волі

Колишній міністр охорони навколишнього природного середовища за каденції президента-втікача Віктора Януковича отримав підозру у заволодінні 5,6 млн грн грантових коштів, виділених його підконтрольному підприємству. Про це повідомили у пресслужбах Офісу генпрокурора та СБУ у середу, 24 червня.

Правоохоронці не уточнюють імені підозрюваного, проте «Українська правда» на власні джерела повідомила, що йдеться про народного депутата IV скликання, колишнього міністра охорони навколишнього природного середовища України Віктора Бойка. Наразі він очолює наглядову раду Національного університету біоресурсів і природокористування України.

За даними слідства, ексміністр володіє агрокомпанією на Черкащині, яка у 2024 році отримала державний грант у розмірі 5,6 млн грн на створення нових ліній з виробництва комбікорму. За ці гроші підприємець мав придбати нове обладнання та створити нові робочі місця.

«Але замість модернізації виробничих потужностей, власник підприємства та його спільники розікрали грантові гроші, розподілили їх між собою, а в держоргани подали свідомо неправдиві звіти. У підроблених документах ділки зазначали, що “придбали” сільгоспобладнання та нібито “розширили штат” працівників агрокомпанії», – повідомили у пресслужбі СБУ.

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Судово-економічна експертиза засвідчила, що державному бюджету завдали понад 5,6 млн грн збитків. Ексміністру повідомили про підозру в заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, службовому підробленні та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Також підозри отримали директор підприємства та його бухгалтер. Їм інкримінують пособництво у заволодінні грішми, службовому підробленні та легалізації майна.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

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Зазначимо, 64-річний Віктор Бойко був міністром охорони навколишнього природного середовища у 2010 році, у 2010-2014 роках був депутатом Київської обласної ради. З 2010 по 2012 роки працював радником голови Верховної Ради Володимира Литвина.

До того протягом 2022-2006 років він був нардепом, висунутим блоком «За єдину Україну!». У парламенті він входив до фракції «Єдина Україна», депутатських груп «Народний вибір», «Центр», а також фракцій Народної аграрної партії України та Народної партії.