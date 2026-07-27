Під час торгів ціна зросла у понад 2,5 рази

«Ощадбанк» провів аукціон з продажу нежитлового приміщення на вул. Самбірській, 78 у Дрогобичі. Майно за 7,29 млн грн купив місцевий підприємець і депутат попереднього скликання Дрогобицької міськради Роман Муль.

Йдеться про нежитлове приміщення в одноповерховій прибудові до 9-поверхового житлового будинку площею 129,6 м², розташоване близько 2,5 км від центру міста. Будівля розташована поруч із багатоповерхівками та торговельними закладами. В описі лоту зазначається, що вхід до приміщення через два окремі входи з фасаду будинку. Наявні комунікації (електропостачання, центральне водопостачання та каналізація).

Майно виставили на продаж 9 липня 2026 року зі стартовою ціною понад 2,8 млн грн на онлайн-майданчику «Прозоро Продажі». Торги провели 17 липня через англійський трираундовий аукціон, під час якого учасники подають закриті пропозиції та не бачать ставки одне одного. Нежитлове приміщення на вул. Самбірській, 78 вдалося продати за 7,29 млн. За лот змагалось 9 учасників. Під час торгів ціна зросла у понад 2,5 рази. Переможцем аукціону став місцевий підприємець Роман Муль. Невдовзі компанія укладе з переможцем договір купівлі-продажу.

За даними аналітичної системи YouControl, 57-річний Роман Муль – депутат попереднього скликання Дрогобицької міської ради, зареєстрований як ФОП у 1994 році у місті Дрогобич на Львівщині. Основний вид його діяльності – роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Він також є власником пекарні «Перша пекарня», мережі супермаркетів «Ромашка» та власником автостанції №2 у Дрогобичі.

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Раніше ZAXID.NET писав, що Дрогобицька міськрада продала земельну ділянку поблизу центру міста площею 80 м², що розташована на вул. Чорновола. Ділянку намагався за 801 тис. грн викупити Роман Муль. Згідно з інформацією на онлайн-майданчику «Прозоро продажі», його дискваліфікували. Підприємець також хотів купити землю під будівництво готелю в Східниці, проте під час аукціону його на 100 грн випередив син селищного голови Східниці Назар Піляк.