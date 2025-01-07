Ціна землі під час торгів зросла майже в 4 рази, хоча учасників було лише двоє

Дрогобицька міськрада у вівторок, 7 січня, продала з аукціону в системі Prozorro.Продажі земельну ділянку площею 80 м2, що розташована на вул. Чорновола, неподалік від центру міста та автовокзалу.

Стартова ціна землі, що призначена для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, становила 213 тис. грн. За лот змагалися двоє учасників – Ігор Волошин та Роман Муль. Перший запропонував за землю 234 тис. грн, другий – 801 тис. грн. Таким чином ціна землі під час торгів зросла у 3,7 разів і становила 10 тис. грн за квадратний метр.

Для порівняння, у жовтні 2024 року Дрогобицька міська рада продала з аукціону земельну ділянку на вул. Бориславській площею 39 м2 з таким же цільовим призначенням за 101 тис. грн. Щоправда, ділянка розташована далі від центру міста.

Роман Муль – місцевий підприємець і депутат попереднього скликання Дрогобицької міськради. Він є власником автостанції №2, мережі супермаркетів «Ромашка» і пекарні. Нещодавно Роман Муль хотів купити землю під будівництво готелю в Східниці, проте під час аукціону його на 100 грн випередив син селищного голови Східниці Назар Піляк.