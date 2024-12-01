Сім'я селищного голови Східниці теж займається готельним бізнесом

Східницька селищна рада продала з аукціонів в системі Prozorro.Продажі дві земельні ділянки, призначені для будівництва готелів. На торгах перемогли Назар Піляк, син селищного голови Східниці Івана Піляка, і ТзОВ «Золота баня» Валентина Ничипоренка, екснардепа-регіонала, на якого свого часу працював Іван Піляк.

Бюджет селища має отримати 5,7 млн грн (приблизно 137 тис. доларів) за дві ділянки площею 68,9 соток. Водночас на сайтах з продажу нерухомості – OLX, Real-estate Lviv, Rieltor.ua – середня ціна сотки землі під забудову в Східниці становить 3 тис. доларів і вище.

Назар Піляк придбав 29 листопада земельну ділянку площею 0,55 га за 4,6 млн грн, запропонувавши лише на 100 грн більше, ніж наступний учасник – Роман Муль. Загалом за землю змагалися шестеро учасників. Стартова ціна ділянки становила 1,9 млн грн. В результаті торгів ціна сотки землі під готельне будівництво в курортній Східниці склала 83,4 тис. грн або 2 тис. доларів.

Додамо, що ділянка розташована в урочищі «Бухів», між вул. Котляревського та Об’їзною. Поруч розташовані ще дві комунальні земельні ділянки – для об’єктів енергетики та рекреаційного призначення.

Скріншот із держгеокадастру

Назар Піляк зареєстрований як фізична особа підприємець у січні 2024 року. Як і його мати Мар’яна Піляк, якій належить готель «Тустань» в Східниці, займається готельно-туристичним бізнесом. Одружений із Ксенією Дуліб’яник з родини дрогобицьких бізнесменів і політиків братів Дуліб’яників.

ТзОВ «Золота баня» належить колишньому нардепу Валентину Ничипоренку. За ділянку площею 0,139 га 26 листопада змагалися четверо учасників. Стартова ціна землі становила 585 тис. грн. Переможець запропонував за лот 1,1 млн грн. Таким чином ціна за сотку землі становить 79,3 тис. грн або 1,9 тис. доларів за курсом на день торгів. Додамо, що ділянка розташована біля готелю Валентина Ничипоренка «Три сини і донька».

Із фото на сторінці аукціону видно, що ділянка розташована в місці з розвиненою інфраструктурою, поруч з іншим відпочинковим комплексом

Валентин Ничипоренко двічі був нардепом як самовисуванець. У Верховній Раді VII скликання він був у фракції «Партії регіонів» і голосував за диктаторські закони 16 січня. У Раді VIII скликання входив до групи партії «Відродження», але у 2018 році вийшов з неї. Також підприємець був фігурантом антикорупційних розслідувань. Проєкт «Схеми» робив розслідування про сина нардепа – прокурора Олексія Ничипоренка.

Валентин Ничипоренко родом з Черкащини, яку представляв у парламенті, проте із 2007 року має у Східниці готель «Три сини і донька». У ЗМІ є згадки про те, що Іван Піляк працював у готелі виконавчим директором. Також Іван Піляк, за даними сайту «Чесно» і за даними сервісу YouControl, був помічником Валентина Ничипоренка, коли той був нардепом – упродовж 2012-2014 і 2014-2019 років.

ТзОВ «Золота баня», за даними сервісу YouControl, у 2004 році заснував саме Іван Піляк. Він був його керівником до 2010 року, поки не став селищним головою Східниці. Валентин Ничипоренко увійшов до складу засновників фірми у 2009 році і одразу вніс у статутний фонд, що становив 20 тис. грн, 3 млн грн.