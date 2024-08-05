Готель «Осоння Карпати» біля Східниці

Львівський апеляційний суд відмовився зобов’язати приватну фірму «Осоння Карпати» знести об’єкти самочинного будівництва на лісовій ділянці в Дрогобицькому районі. Йдеться про будівлі однойменного рекреаційно-оздоровчого комплексу, розташованого у селі Новий Кропивник за 6 км від Східниці.

Як зазначається у матеріалах справи, у лютому 2023 року прокуратура в інтересах Львівської ОДА звернулася з позовом до ТОВ «Осоння Карпати» про визнання недійсним внесення до статутного капіталу компанії влітку 2020 року дев’яти нежитлових приміщень, загальною площею 205,8 м2, 76,4 м2, 26,4 м2, 26,5 м2, 26,4 м2, 44,8 м2, 40,1 м2, 397 м2, 52,5 м2.

Також прокурори вимагали скасувати державну реєстрацію ТОВ «Осоння Карпати» на ці будівлі та зобов’язати звільнити земельну лісову ділянку від самовільно зведених споруд та привести її у первинний стан.

Прокурори аргументували тим, що ТОВ «Осоння Карпати» набуло майно від особи, яка не мала на нього права. «Тобто, державна реєстрація права власності на спірні об’єкти нерухомості здійснена на підставі рішення Дрогобицького міськрайонного суду від 20 березня 2020, яке було скасоване постановою Львівського апеляційного суду від 23 серпня 2022», – сказано в постанові суду.

Окрім того у вересні 2021 року прокуратура через суд домоглася розірвання договору довгострокового користування лісовою ділянкою площею 1,5 га Східницького лісництва на території Нового Кропивника та повернення її розпоряднику – Львівській ОДА.

Дрогобицький міськрайонний суд у лютому 2024 року частково задовольнив позов прокуратури – визнав недійсним внесення до статутного капіталу ТОВ «Осоння Карпати» згаданих нежитлових будівель та скасував реєстрацію права власності компанії на ці приміщення. Водночас суд відмовив у задоволенні позову в частині знесення самовільно збудованих споруд, пояснивши, що така вимога суперечить суспільним інтересам. Рішення у цій частині підтвердив Львівський апеляційний суд.

«Згідно із позицією Державної інспекції архітектури та містобудування, заявлена прокурором вимога про знесення самочинно збудованого майна не співмірна із суспільними інтересами в даному випадку та є крайнім заходом в таких правовідносинах, оскільки законодавцем передбачені альтернативні способи захисту прав як користувача, так і власника земельної ділянки, в тому числі, й визнання права власності за останнім на самочинно збудоване майно», – йдеться у постанові Львівського апеляційного суду від 30 липня, яка ще може бути оскаржена у Верховному Суді.

За даними YouControl, ТОВ «Осоння Карпати» зареєстроване 5,5 років тому в селі Коротище Східницької громади та займається готельно-відпочинковим бізнесом. Власниками компанії є мешканці Винників Ігор, Ірина та Олег Матвіїшини.