Самовільні будівельні роботи виявили на території колишнього лакофарбного заводу на вул. Хімічній, 4

У Львові на вул. Хімічній виявили самовільне будівництво. Компанія «Європрінт» зверталась в міську ДАБК за дозволом на початок будівельних робіт, однак інспекція повернула документи на доопрацювання. Попри це, забудовник надбудовує триповерхову будівлю.

Йдеться про будівництво на вул. Хімічній, 4, на території колишнього лакофарбового заводу. Будівля площею 519,8 м2 з 2018 року перебуває в приватній власності Українсько-німецького спільного підприємства ТзОВ «Європрінт». Як повідомили 23 лютого в департаменті містобудування Львівської міськради, восени 2023 року ТзОВ «Європрінт» заявило про наміри зробити капремонт й подало відповідні документи до міської інспекції ДАБК. Проте компанія не надала всього пакету документів, тому інспектори ДАБК повернули їх на доопрацювання. Натомість підприємці документи не доопрацювали і розпочали самовільне будівництво.

«Тимчасова відсутність повноважень міської ДАБК наглядати та перевіряти об'єкти будівництва під час воєнного стану ще не означає, що нечисті на руку забудовники уникатимуть відповідальності. Постанова Кабміну України №303 від 13 березня 2022 року тимчасово позбавила нас права здійснювати перевірки об'єктів будівництва. Втім ми зібрали достатньо доказів для прокуратури, які засвідчують, що за адресою вул. Хімічна, 4 триває незаконне будівництво», – зазначили у міській інспекції ДАБК.

Фото ЛМР

За цим фактом міська інспекція скерувала справу до обласної прокуратури.

Додамо, що на вул. Хімічній, 2, 2а і 4 розташований комплекс будівель колишнього львівського лакофарбового заводу, що складався з кількох виробничих корпусів. У 1902 році тут була пекарня-млин Натана Маєра, яку згодом придбав Генрик Блюменфельд й переобладнав у 1904 році на лакофарбове підприємство. Після пожежі в 1912 році фабрику розбудували і розширили. За часів радянської окупації підприємство націоналізували й назвали «Завод хімічних виробів №1», а після Другої світової війни – Львівський лакофарбовий завод. У 1948 році завод значно розширили, приєднавши до території будинок під №4, а згодом на його місці збудували двоповерховий корпус підприємства.

Наприкінці 90-х виробництво почало занепадати, а у 2002 році підприємство оголосили банкрутом. Зараз на цій території працюють кілька різних приватних підприємств, а майно колишнього заводу перебуває у приватній власності різних юридичних осіб.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Європрінт» зареєстроване ще у 1994 році на вул. Хімічній, 4. Власниками компанії є мешканці Брюховичів Любов Грицишин та Іван Гриник. Їм належать кілька львівських будівельних компаній.