Norce – це незалежний норвезький науково-дослідний інститут

Норвезький дослідницький інститут Norce визнали винним у дискримінації після того, як там двічі відмовили у працевлаштуванні науковцю з Росії. Підставою для відмови стали безпекові міркування та його походження. Про це у вівторок, 18 серпня, повідомило норвезьке видання Khrono.

Навесні 2023 року російський науковець, який уже кілька років жив у Норвегії та мав докторський ступінь місцевого університету, претендував на посаду постдоктора в Norce. Комісія з найму визнала його найкращим кандидатом, однак керівництво інституту заблокувало його призначення буквально за три дні до укладення контракту.

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Причиною стало російське громадянство науковця. На той момент у Norce діяла практика не наймати громадян так званих «країн підвищеного ризику». До цього переліку відносили Росію, Китай та Іран. Свою позицію керівництво пояснювало рекомендаціями національних органів безпеки.

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Згодом цю ж вакансію оголосили повторно. Науковець, який на той час уже отримав громадянство Норвегії, знову подав заявку та пройшов співбесіду зі спеціалістом із безпеки. Однак і цього разу йому відмовили.

Комісія з питань дискримінації Норвегії зазначила, що міркування безпеки справді можуть бути законною підставою для певних обмежень. Особливо це стосується посад, пов’язаних із доступом до чутливих наукових даних або об’єктів, важливих для національної безпеки. Водночас у випадку з Norce рішення не ґрунтувалося на конкретній оцінці ризиків, пов’язаних із самим кандидатом або посадою. Замість цього застосовувалося загальне правило щодо людей певного походження.

Комісія також звернула увагу, що керівництво інституту не мало детальної інформації про родинні зв’язки кандидата чи інші конкретні обставини, які могли б становити загрозу. Відсутність індивідуальної оцінки ризиків комісія піддала критиці.

Що відповіли в Norce

Юрист Norce Гельге Теннебьо заявив, що інститут не мав наміру дискримінувати кандидата. За його словами, установа намагалася знайти баланс між вимогами безпеки та принципом недискримінації в складний період. У Norce заявили, що поважають рішення комісії та врахують його під час подальшого вдосконалення процедур найму. Цього року на інститут також поширили дію норвезького закону про безпеку.

У Norce створили окремий комітет із питань безпеки. За словами Теннебьо, загального правила щодо відмови кандидатам із «країн підвищеного ризику» нині немає – кожного претендента мають оцінювати індивідуально.

Norce – це незалежний норвезький науково-дослідний інститут, заснований у 2017 році. Він проводить дослідження та розробки у сферах енергетики, клімату, технологій, довкілля, охорони здоров'я і суспільних наук.

Тим часом у Литві планують переглянути зміст шкільних освітніх програм і вилучити з них твори, які містять імперські наративи. Зокрема, йдеться про творчість російського науковця та письменника Михайла Ломоносова. Натомість литовським школярам можуть запропонувати вивчати твори українського поета Тараса Шевченка.