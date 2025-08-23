Росіянина затримали у прикордонному селі Гренсе Якобсельв

Російський військовий незаконно перетнув кордон Норвегії та попросив там притулку, заявивши, що більше не хоче воювати в Україні. Про це у п’ятницю, 22 серпня, повідомила норвезька газета VG.

Відомо, що росіянина затримали у прикордонному селі Гренсе Якобсельв в регіоні Фіннмарк. Після незаконного перетину кордону він попросив притулку у країні.

«Він перетнув кордон пішки, перелізши через паркан. Коли він опинився на норвезькій території, самостійно звернувся до місцевої влади», – розповів адвокат росіянина Тронд Піт.

Затриманий виявився колишнім солдатом російської армії, який воював в Україні.

«Він вирішив, що більше не хоче брати участі в подальших війнах. Він зробив вибір поїхати до Норвегії», – додав адвокат.

Правозахисник повідомив, що його підзахисний проходитиме стандартну процедуру розгляду прохання про притулок.

