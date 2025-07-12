Росіянин добровільно вступив до армії і брав участь в операціях в Бахмуті

У Фінляндії затримали колишнього найманця російської приватної військової компанії «Вагнер». Бойовик попросив притулку після критики російського керівництва. Про це у суботу, 12 липня, повідомив мовник Yle.

Відомо, що російський військовий Євгеній перетнув кордон поблизу міста Кітее в Північній Карелії ще 17 червня.

«Чоловік перетнув фінський кордон в районі Вяліваара. Ця ділянка розташована в лісистій місцевості і не перегороджена прикордонним парканом. Прикордонники виявили чоловіка завдяки спрацюванню датчиків і затримали його відразу після перетину кордону», – йдеться у повідомленні.

Російський військовий попросив у Фінляндії міжнародного захисту і зараз перебуває в центрі тимчасового утримання.

Yle пише, що раніше росіянин публікував у соцмережах фотографії та відеозаписи, які підтверджують його участь у війні проти України. За даними ЗМІ, Євгеній добровільно вступив до армії у 2022 році і брав участь в операціях в Бахмуті. Та в лютому 2025 року він опублікував відео, у якому критикував російське командування.

Наразі поліція оцінює, чи є підстави для початку кримінального розслідування щодо бойовика, проте поки росіянина не підозрюють в скоєнні воєнних злочинів в Україні.

Посол України у Фінляндії Михайло Видойник зазначив журналістам, що українській стороні відомо про затримання «вагнерівця» та, за його словами, говорити про можливу екстрадицію російського військового до України ще занадто рано.

«Такі питання обговорюються лише після консультацій із судами. Якщо буде доведена причетність особи до воєнних злочинів, уникнути відповідальності неможливо», – додав він.

Нагадаємо, у березні Окружний суд Гельсінкі визнав одного з командирів російського угруповання «Русич» Воїслава Тордена, більш відомого як Ян Петровський, винним у чотирьох воєнних злочинах, скоєних в Україні. 38-річного росіянина засудили до довічного ув’язнення