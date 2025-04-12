Фінський парламент схвалив заборону на купівлю нерухомості громадянами Росії

Фінський парламент у п’ятницю, 11 квітня, схвалив заборону на купівлю нерухомості громадянами Росії. Про це повідомило Міністерство оборони Фінляндії.

Заборона купувати нерухомість стала відповіддю Фінляндії на зростання безпекових загроз з боку Російської Федерації.

«Я вважаю дуже важливим і відчуваю велику радість, що парламент всебічно підтримав цю пропозицію, яка спрямована на зміцнення національної безпеки. Це рішення посилає чіткий сигнал: ми не дозволимо дестабілізувати Фінляндію», – повідомив міністр оборони Антті Хяккянен.

До цієї постанови уже готують перелік країн, що становлять загрозу, і яким буде заборонено купувати нерухомість у Фінляндії. Країна також розробляє зміни у законодавство, які дозволять втручатися у питання власності, придбаної раніше.

Відзначимо, що закон не торкнеться росіян, які мають право на постійне проживання у Фінляндії та їм доведеться звернутися до Міністерства оборони за спеціальним дозволом на купівлю нерухомості.

Після вторгнення Росії в Україну росіянам стало складніше купувати ділянки чи будинки у Фінляндії. У 2015-2020 роках росіяни купували близько 150-200 об'єктів нерухомості на рік, а раніше, у 2011-2015 роках – близько 300-600. У 2022 році таких угод було близько 300, тоді як у 2023 році кількість угод купівлі-продажу нерухомості за участю росіян скоротилася приблизно до 100, у першому кварталі 2024 року було зареєстровано трохи більше як 30 угод.

Нагадаємо, у квітні 2024 року влада Фінляндії вирішила залишити закритими всі пункти пропуску на кордоні з Росією на невизначений термін.