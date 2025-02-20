Фінська політикиня Йоганна Тур'я назвала Україну частиною Росії

У Фінляндії «Національна коаліційна партія» виключила з муніципальних та регіональних виборчих списків у провінції Сатакунта [Satagundia] кандидатку у депутати Йоханну Турʼю [Johanna Turja]. Політикиня назвала Україну частиною Росії. Про це у четвер, 20 лютого, повідомила фінська інформаційна агенція Yle.

Зазначається, що Йоганна Тур'я у коментарях у Facebook написала, що Україна завжди була частиною Росії, а її кордони ніколи офіційно не підтверджувались.

Скріншот з коментарем Йоганни Тур'я

Керівник регіонального відділення фінської партії Антті Агонен розповів журналістам Yle, що регіональна рада провела екстрене засідання, на якому ухвалили рішення про виключення політикині з виборчих списків. Причина виключення – відсутність довіри.

За словами Антті Агонена, Тур'я наприкінці 2024 року висловила бажання стати кандидаткою від Коаліційної партії, а під час перевірки її діяльності та соціальних мереж партія не виявила нічого підозрілого.

Антті Агонен запевнив, що партія підтримує Україну у її боротьбі та засуджує розпочату Росією війну. Він також додав, що представники партії намагалися зв’язатися з Тур'єю, щоб з’ясувати причину її коментарів щодо України, однак вона їм не відповіла. Також зазначається, що після розголосу політикині видалили свій коментар.

Нагадаємо, у грудні 2024 року у Фінляндії Соціал-демократична партія виключила зі списків кандидата в депутати муніципалітету Лаппеенранта Івана Дєвяткіна. Він відмовився засудити вторгнення Росії в Україну.