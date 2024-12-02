Політик відмовився засуджувати напад Росії на Україну

У Фінляндії Соціал-демократична партія виключила зі списків кандидата в депутати муніципалітету Лаппеенранта [Lappeenranta] Івана Дєвяткіна. Політик відмовився засудити вторгнення Росії в Україну. Про це у понеділок, 2 грудня, повідомила фінська інформаційна агенція Yle.

Зазначається, що Соціал-демократична партія повідомила кандидату в депутати Івану Дєвяткіну, який переїхав з Росії у Фінляндію у 2012 році, що йому необхідно мати тверду позицію щодо російського вторгнення в Україну.

Проте політик знехтував проханням партії, а в одному з інтерв’ю заявив, що закриття фінського кордону з Росією це – порушення прав людини. Крім того, Іван Дєвяткін стверджував, що Фінляндія нібито є 51-м штатом США. Говорячи про російсько-українську війну Дєвятківн заявив, що це «занадто широкий набір питань».

Рішення про вилучення Дєвяткіна зі списків кандидатів у Соціал-демократичній партії ухвалили одноголосно.

Yle також зазначає, що Іван Дєвіяткін є співзасновником організації фінських росіян, яка виступає за відкриття пунктів пропуску на російсько-фінському кордоні.

Нагадаємо, Конституційний суд Румунії зняв з президентських виборів ультраправу кандидатку Діану Шошоаке.