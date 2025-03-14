Уперше суд у Фінляндії виніс вирок щодо воєнних злочинів в Україні

Окружний суд Гельсінкі визнав одного з командирів російського угруповання «Русич» Воїслава Тордена, більш відомого як Ян Петровський, винним у чотирьох воєнних злочинах, скоєних в Україні. 38-річного росіянина засудили до довічного ув’язнення, повідомив мовник Yle.

Зазначається, що Тордена обвинувачували у скоєнні п’яти воєнних злочинів на Луганщині восени 2014 року. Звинувачення пов’язані з діяльністю бійців диверсійно-розвідувальної штурмової групи «Русич» 2-го армійського корпусу Південного військового округу РФ, що воювали на боці сепаратистів на Луганщині та Донеччині.

Прокурори стверджували, що бойовики обманом змусили зупинитися групу українських військових, яка їхала на машинах, після чого обстріляли автомобілі й вдарили по колоні ракетою неподалік селища Щастя.

У СБУ повідомили, що Воїслав Торден причетний до вбивства 22 українських військовослужбовців та важкого поранення ще чотирьох воїнів ЗСУ. Після скоєння злочинів російський бойовик фотографувався на фоні тіл загиблих і закатованих військовослужбовців.

Воїслава Тордена затримала фінська поліція в липні 2023 року за порушення міграційного законодавства. Україна вимагала екстрадиції воєнного злочинця, але Верховний суд Фінляндії відхилив запит.

Після цього Національне бюро розслідувань Фінляндії разом зі СБУ та Офісом генпрокурора розпочали спільне розслідування щодо воєнних злочинів Петровського та згодом довели його винуватість. Це перший випадок в історії Фінляндії, коли громадянина Росії засуджено за вчинення воєнних злочинів проти України, зауважують в СБУ.

Адвокат Воїслава Тордена повідомив, що його підзахисний подасть апеляцію на вирок суду.