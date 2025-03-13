Росіяни стратили українських військовополонених у селі Козача Локня

У Курській області РФ російські окупанти розстріляли українських військовослужбовців, які здалися у полон. Про це в четвер, 13 березня, повідомив активіст, волонтер Сергій Стерненко з посиланням на OSINT-дослідника Necro Mancer.

За інформацією Стерненка, інцидент стався у селі Козача Локня. Активіст розповів, що підрозділи Збройних сил у Козачій Локні близько тижня були заблоковані та відрізані від основних сил.

На оприлюдненому росіянами відео видно щонайменше п’ять вбитих українських бійців. Росіяни почали публікувати фото та відео з військовополоненими ще 11 та 12 березня. Зі слів російських «військкорів», убиті на відео українці були операторами БпЛА.

Українські військовополонені, яких стратили росіяни на Курщині (Фото з Telegram-каналів)

Доповнено. Омбудсман Дмитро Лубінець прокоментував повідомлення про ймовірну страту беззбройних українських військовослужбовців, які потрапили в полон до росіян. Дії російської армії він назвав черговою «цинічною зневагою до міжнародного гуманітарного права».

Лубінець направив листи до ООН та МКЧХ, які зафіксують цей воєнний злочин. Ті, хто дає накази та виконує такі звірства, повинні нести сувору відповідальність, додав омбудсман.

Нагадаємо, 23 лютого омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що росіяни в Курській області розстріляли двох українських військовополонених. Загиблі, ймовірно, були бійцями 82-ї ОДШБр.