Росіяни на Курщині стратили українських військовополонених

Російські військові вчергове вчинили воєнний злочин – стратили українських військових, яких захопили у полон. За даними омбудсмена Дмитра Лубінця, це сталось на Курщині.

Як зауважив Дмитро Лубінець, у мережі знову поширили відео страти українських військовополонених. На оприлюднених кадрах видно, що двоє українських військових лежать на засніженій землі з руками за головою, а над ними стоять росіяни. Українці розповіли, що вони служать у 82-й бригаді. Українські бійці пояснили, що проводили евакуацію, однак підірвались. Після цього росіянин почав кричати, що українці кажуть неправду та здійснив кілька пострілів у полонених.

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«Розстріл українських військовополонених – черговий доказ нелюдської жорстокості російської армії. Відео, що шириться у соцмережах, свідчить про свідоме вбивство беззахисних українських військовополонених. Це грубе порушення Женевської конвенції та всіх норм міжнародного гуманітарного права», – прокоментував Дмитро Лубінець.

Уповноважений з прав людини запевнив, що звернувся до ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста. У Офісі генпрокурора цю інформацію поки що не коментували.

Нагадаємо, 17 лютого Дмитро Лубінець повідомляв, що росіяни стратили групу українських військовополонених, але не повідомив не якому саме напрямку це сталось.

Додамо, що за даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, лише з серпня 2024 року зафіксували 79 страт українських військовополонених. Раніше у жовтні 2024 року Дмитро Лубінець повідомляв, що загалом Україна розслідує 53 кримінальні провадження, що пов’язані із розстрілами 177 українських військовополонених.