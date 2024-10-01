Росіяни знову стратили військовополонених українців

Російські військові вчинили черговий воєнний злочин на території України. Окупанти розстріляли 16 українських беззбройних військових, які здавалися у полон на Покровському напрямку. Про це у вівторок, 1 жовтня, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Вдень 1 жовтня українські Telegram-канали поширили інформацію про те, що росіяни знову стратили українських військових. Ймовірно, подія трапилася у понеділок, 30 вересня, біля сіл Миколаївка і Сухий Яр Покровського району Донецької області.

На поширеному відео видно, як українські військові, яких росіяни захопили у полон, виходять з лісосмуги під контролем окупантів та вишукуються у шеренгу.

«Окупанти умисно відкрили по них вогонь на ураження. Поранених, які подавали ознаки життя, добили впритул автоматною чергою», – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

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Наразі правоохоронці перевіряють опубліковані у мережі інформацію та відео. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

«Це наймасовіший відомий випадок страти українських військовополонених на лінії фронту. І це ще одне свідчення того, що вбивства та катування полонених – не випадковість, а цілеспрямована політика російського військового та політичного керівництва», – прокоментував подію генпрокурор Андрій Костін.

Нагадаємо, 17 вересня омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив про те, що росіяни стратили мечем беззбройного українського військовополоненого. За даними радника міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, подія трапилася у Новогродівці, Донецької області.