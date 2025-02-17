Росіяни, ймовірно, знову стратили український військових, яких захопити у полон. Про це у понеділок, 17 лютого, повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами Дмитра Лубінця, у російських мілітарних Telegram-каналах поширили відео чергової страти українських військовополонених. Омбудсмен каже, що на кадрах чутно як російським військовим неодноразово наказують розстріляти військовополонених, що свідчить про те, що страти полонених українців – свідома політика Росії.

«Такі дії порушують міжнародне гуманітарне право та Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими. Як Омбудсман України, негайно направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Організації повинні тиснути на російську сторону, аби РФ відчула наслідки таких дій і не чинила їх надалі», – повідомив Дмитро Лубінець.

Дмитро Лубінець закликав всіх, хто має будь-яку інформацію щодо вчиненого окупантами злочину, повідомити на «гарячу лінію» омбудсмена України за номером 0800 50 17 20. Це допоможе задокументувати воєнний злочин, щоб притягнути винних до відповідальності.

Зазначимо, що відео, про яке казав Дмитро Лубінець, омбудсмен не опублікував. Також інформацію поки що не прокоментували у Офісі генерального прокурора.

Страти українських військовополонених

У жовтні 2024 року Дмитро Лубінець повідомляв, що загалом Україна розслідує 53 кримінальні провадження, що пов’язані із розстрілами 177 українських військовополонених. При цьому кількість страт українських полонених росіянами суттєво зросла у 2024 році.

На початку лютого цього року Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомляла, що лише з серпня 2024 року зафіксувала 79 страт українських військовополонених. Йдеться про беззбройних та поранених українців. Про російські воєнні злочини щодо полонених українських військових стало відомо, зокрема, з опублікованих у мережі відео та фото. При цьому голова місії Даніель Белль зауважили, що до страт закликають державні та громадські діячі Росії. Місії ООН відомо про щонайменше три випадки, коли накази та заклики до страти лунали від держслужбовців РФ.

Додамо, що 1 жовтня 2024 року стало відомо про страту росіянами 16 українських військовополонених на Покровському напрямку Донецької області. Це – наймасовіша страта українських військових, яка відома наразі.