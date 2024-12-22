Росіяни розстріляли військовополонених українців

Російські окупанти вчинили черговий воєнний злочин на території України. Вони знову розстріляли чотирьох українських військовополонених. Про це повідомили військовослужбовці 110 ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Військовослужбовці виклали відео з дрона, яке свідчить про вбивство росіянами військовополонених українців. Як пояснили у 110 ОМБр, росіяни оточили їхніх бійців, які перебували в одному з будинків. Після оточення українські військові здалися у полон, вийшовши з будинку по одному, після чого окупанти розстріляли полонених українців.

«Світ має знати про воєнні злочини російських окупантів, про цей та про тисячі інших, які рано чи пізно стануть томами для Гаазького суду», – наголосили військові 110 ОМБр.

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Пресофіцер 110 ОМБр Іван Сєкач повідомив «Суспільному», що росіяни стратили українців на Времівському напрямку (Донеччина). Про розстріл стало відомо з перехоплення розмов російських військових, а згодом вдалося знайти відеодоказ злочину.

«На їх позиції було шість людей. Почався артобстріл. З їхньої доповіді знаємо, що двоє військовослужбовців загинули від обстрілу. Четверо опинились в оточенні», – цитує «Суспільне» Івана Сєкача.

На повідомлення військових 110 ОМБр відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець. Він запевнив, що сповістить про цей факт ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста.

«Російські воєнні злочинці, які розстрілюють українських військовополонених, мають постати перед міжнародним трибуналом і понести найсуворіше покарання, передбачене законом», – заявив Дмитро Лубінець.

Зазначимо, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. В Офісі генерального прокурора поки що не коментували страту українців.

Нагадаємо, 10 грудня омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що прокуратора веде розслідування 53 кримінальних проваджень, пов’язаних із розстрілами 177 українських військовополонених.