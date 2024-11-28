На Запоріжжі росіяни стратили п'ятьох українських військоволонених

Російські окупанти здійснили черговий воєнний злочин на території України. Вони стратили п’ятьох українських військовополонених біля села Новодарівка Запорізької області. Про це повідомили у Офісі генерального прокурора.

«За попередніми даними, 24 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області, де тривають активні бойові дії, військовослужбовці Збройних сил РФ здійснили розстріл п’ятьох українських захисників із шести, взятих у полон», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вже встановили підрозділ російської армії, військовослужбовці якого наразі перевіряються на причетність до цього злочину. Також слідчі отримали відеозапис, на якому зафіксовано момент розстрілу.

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Правоохоронці зазначили, що вбивство військовополонених – грубе порушення Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Зазначимо, російські військові систематично вчиняють подібні воєнні злочини. 6 листопада Офіс генпрокурора повідомляв, що розслідує 49 кримінальних проваджень за фактами вбивства росіянами 124 українських військових під час здачі у полон або у полоні.

Однак вже 22 листопада стало відомо, що окупанти стратили ще п’ятьох полонених військовослужбовців ЗСУ біля Вугледару, а 26 листопада прокуратура розпочала розслідування щодо розстрілу п'ятьох полонених українських бійців на Покровському напрямку.