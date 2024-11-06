Офіс генерального прокурора отримав інформацію щодо російських підрозділів, якій ймовірно причетні до страти українських бійців

Офіс генерального прокурора має інформацію щодо російських підрозділів, які можуть бути причетними до страти шістьох українських військовополонених на Покровському напрямку. Про це розповів начальник управління Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Денис Лисенко в ефірі «Суспільного».

«У нас уже є попередня інформація щодо безпосередніх виконавців, тих підрозділів ЗС Росії, які штурмували наші позиції і зараз ми слідчим шляхом намагаємось підтвердити або спростувати цю інформацію. Тобто ми вже маємо орієнтир, хто це міг бути, зараз лише збираємо докази на підтвердження нашої версії», – розповів Денис Лисенко.

Наразі правоохоронці розслідують 49 кримінальних проваджень за фактами вбивства росіянами 124 українських військових під час здачі у полон або у полоні. Як розповів Денис Лисенко, кількість страт росіянами стрімко почала зростати наприкінці минулого року. Найбільше таких випадків на Донеччині – 62 страчених українських військовополонених. Також правоохоронці фіксують факти страт у Запорізькій області та на Харківщині.

«Ми зараз займаємось аналізом всіх цих випадків, пошуком закономірностей цих звірств. Зараз вже будуємо справи стосовно представників вищого командування ЗС Росії, які можуть бути причетні до цих злочинів. Аналізується участь кожного російського підрозділу, але це не знімає відповідальності з командирів», – підсумував Денис Лисенко.

Нагадаємо, 5 листопада Офіс генерального прокурора повідомив, що росіяни вчинили черговий воєнний злочин на Донеччині. Окупанти 23 жовтня під час наступу на місто Селидове окупанти стратили трьох військових ЗСУ, яких взяли у полон. Крім того, 1 листопада, також на Покровському напрямку росіяни вбили ще трьох військовополонених з автоматичної зброї.