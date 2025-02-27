Росіянин зізнався у страті полоненого українського військовослужбовця

У четвер, 27 лютого, «Суспільне» опублікувало відео, на якому військовий російської 810-ї бригади морської піхоти зізнається у страті українського військовополоненого. Відео журналістам надали правоохоронці.

За словами росіянина, подія трапилась 21 грудня 2024 року на Курщині. Військовий РФ розповів, що захопив у полон двох українців, одних з яких мав уламкове поранення ноги. Наказ про розстріл полоненого українця росіянину нібито віддав командир взводу.

«Взяли двох військовополонених. Одного я прив’язав до дерева, потім повернувся до другого. Другий військовий мав поранення ноги – уламком від квадрокоптера. Після цього я зв’язався зі своїм командиром 2-го взводу “Гюрза” він дав мені наказ застрелити військового, у якого був уламок в нозі. Я застрелив військового. Провину визнаю, готовий нести покарання, передбачене законом», – розповів російський військовий.

«Суспільне» з посиланням на слідчих пише, що під час розстрілу військовополонений українець лежав обличчям до землі з зав’язаними за спиною руками.

Російського військового, який стратив українця, захопили у полон бійці ССО через кілька днів після вчиненого ним воєнного злочину. Незабаром йому оголосять підозру. Також правоохоронці встановлюють особу командира взводу з позивним «Гюрза», який, за словами росіянина, наказав розстріляти полоненого українського військового.

810 окрема гвардійська бригада морської піхоти Військово-морського флоту Росії дислокується у окупованому Криму. Військові бригади брали участь у окупації Волновахи та Маріуполя на Донеччині. З жовтня 2022 року бригада зайняла позиції на Херсонщині. У 2023 році окремі елементи бригади перебували на Запорізькому напрямку. З 2024 року бригада бере участь у боях на Курщині.

Нагадаємо, 23 лютого омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що росіяни на Курщині розстріляли двох українських військовополонених. Зазначимо, що Україна та ООН неодноразово отримували докази, що страта росіянами полонених українців – свідома політика Росії. Найбільшу кількість страт зафіксували у 2024 році.