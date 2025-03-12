Внаслідок балістичного обстрілу порту Одеси загинув екіпаж іноземного судна
У момент удару цивільне судно завантажувало пшеницю для експорту до Алжиру
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Ввечері 11 березня російські окупанти атакували балістичною ракетою портову частину Одеси. Внаслідок атаки загинули чотири іноземні громадяни, які працювали на одному з експортних суден, повідомили 12 березня міністр розвитку громад і території Олексій Кулеба та пресслужба Офісу Генпрокурора.
Росіяни завдали атаки балістичною ракетою приблизно о 20:20 11 березня. За даними пресслужбі Офісу Генпрокурора, окупанти застосували ракету типу «Іскандер-М».
Внаслідок атаки постраждала цивільна портова інфраструктура – причали та склади для зберігання. Також під удар потрапило цивільне торгове судно MJ PINAR під прапором Барбадос.
«На жаль, загинули чотири людини – громадяни Сирії. Наймолодшому загиблому було 18, найстаршому – 24 роки. Ще двоє людей отримали поранення – українець та сирієць. Їм надається необхідна допомога», – повідомив Олексій Кулеба.
Зазначається, що в момент удару на корабель завантажували пшеницю для експорту в Алжир. Внаслідок ракетної атаки ушкодження отримало ще одне судно, проте його назву не уточнюють.
Правоохоронці задокументували руйнування та відкрили кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 ККУ).