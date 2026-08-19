БпЛА атакував маршрутку в Корабельному районі Херсона

Вранці у середу, 19 серпня, російські військові атакували безпілотником маршрутку в Корабельному районі Херсона. Внаслідок удару загинули четверо людей, ще п’ятеро отримали поранення. Про це повідомили голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Херсонська обласна прокуратура, керівник Херсонської МВА Ярослав Шанько та Національна поліція.

Росіяни завдали удару по маршрутці 19 серпня близько 08:50. Внаслідок удару загинули четверо людей: 69-річний чоловік та троє жінок віком 89, 63 і 71 рік. Ще п’ять людей отримали поранення, їх госпіталізували, медики проводять необхідні обстеження та надають допомогу.

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За фактом російської атаки Херсонська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей.

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На атаку відреагував президент України Володимир Зеленський.

«Жорстоке російське “сафарі” проти наших людей у Херсоні вже давно вийшло за межі того, що може уявити будь-яка нормальна людина. Сьогодні вранці росіяни вдарили FPV-дроном по звичайній маршрутці в Херсоні. Чотири людини загинули, ще пʼятеро поранені. Усі необхідні служби на місці, з’ясовують деталі. Точно зрозуміло, що автобус був цивільний. Такі реалії кожного дня життя в українських прифронтових регіонах. Поки партнери вагаються щодо додаткових постачань засобів захисту, росіяни давно перейшли межу вседозволеності», – написав він.

Нагаадаємо, що це не перша атака на маршрутку у Херсоні. Зокрема, 1 липня росіяни завдали удару дроном по маршрутному таксі у Херсоні. Внаслідок атаки загинуло двоє людей, ще 10 отримали поранення.