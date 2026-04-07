Росіяни вдарили по міській маршрутці FPV-дроном

Російські війська вранці у вівторок, 7 квітня, атакували безпілотником маршрутний автобус у Нікополі на Дніпропетровщині. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

За попередніми даними, росіяни вдарили по міській маршрутці FPV-дроном у центральній частині міста. У момент атаки транспорт саме під’їжджав до зупинки, тому люди перебували як у салоні, так і поруч. Внаслідок обстрілу троє людей загинули, ще 12 отримали поранення.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа наголосив, що удар був цілеспрямованим.

«Це був не випадковий удар. Це свідомий терор проти цивільних. Проти людей, які просто їхали у своїх справах», – заявив він.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що рятувальники прибули на місце одразу після атаки. Разом із медиками їм вдалося деблокувати та врятувати сімох людей.

Доповнено об 11:52. У місцевій прокуратурі заявили, що кількість постраждалих унаслідок атаки зросла до 15 людей. На місці атаки працюють прокурори та правоохоронці, які документують черговий воєнний злочин Росії.

Нагадаємо, зранку суботи, 4 квітня, російські окупанти завдали удару FPV-дронами по одному з ринків у Нікополі на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинули пʼятеро людей.

5 квітня начальник районної військової адміністрації Іван Базилюк повідомляв, що у Нікопольському районі Дніпропетровської області зафіксували поширення російських листівок із погрозами. За його словами, у матеріалах містилися залякування щодо нібито «наступу», погрози знищення цивільної техніки та заклики чекати так званих «визволителів».