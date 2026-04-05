У Нікопольському районі Дніпропетровської області зафіксували поширення російських листівок із погрозами та дезінформацією. Про це у неділю, 5 квітня, повідомив начальник районної військової адміністрації Іван Базилюк.

За його словами, у матеріалах, що з’являються на вулицях Нікополя, містяться залякування щодо нібито «наступу», погрози знищення цивільної техніки та заклики чекати так званих «визволителів».

Очільник РВА наголосив, що подібні повідомлення є частиною інформаційно-психологічного впливу і спрямовані на те, щоб посіяти паніку серед населення та підірвати довіру до офіційної інформації.

«Ті, хто називає себе “визволителями”, щодня обстрілюють наші міста і села. Саме їхні дії призводять до загибелі мирних людей, руйнувань житла та інфраструктури. Усі ці “попередження” – не турбота. Це спроба залякати, змусити людей панікувати та втратити довіру до реальної ситуації», – написав Базилюк.

Листівки, які поширюють в Нікополі

Влада закликає мешканців не реагувати на провокації, не поширювати зміст таких листівок і обов’язково повідомляти про них правоохоронні органи.

Нагадаємо, 2 квітня у прикордонних громадах Чернігівської та Сумської областей зафіксували випадки розповсюдження небезпечних листівок, замаскованих під 100-гривневі купюри.