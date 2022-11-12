У листівках військових-окупантів закликали здатися у полон, щоб вижити

На бахмутському відрізку фронту українські військові скинули на ворожі позиції на окупованій території листівки із закликами здаватися в полон. Про це ZAXID.NET розповіли самі українські захисники.

Як розповіли військові, листівки містять заклики до ворога критично оцінити ситуацію, і здатися в полон. У них також містяться роз`яснення прав військовополонених.

Мобілізованим до лав армії РФ мешканцям тимчасово окупованих територій бійці ЗСУ радять пересидіти війну в полоні, щоб вижити.

Для «доставки» листівок були використані спеціальні агітаційні снаряди до РСЗВ БМ-21 «Град».

У Збройних Силах України зазначили, що хочуть запобігти пролиттю зайвої крові, надати можливість зберегти життя для розбудови України після перемоги над російськими окупантами.