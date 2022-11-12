Російські позиції біля Бахмута закидали листівками з пропозицією полону
Для «доставки» листівок були використані спеціальні агітаційні снаряди до «Градів»
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На бахмутському відрізку фронту українські військові скинули на ворожі позиції на окупованій території листівки із закликами здаватися в полон. Про це ZAXID.NET розповіли самі українські захисники.
Як розповіли військові, листівки містять заклики до ворога критично оцінити ситуацію, і здатися в полон. У них також містяться роз`яснення прав військовополонених.
Мобілізованим до лав армії РФ мешканцям тимчасово окупованих територій бійці ЗСУ радять пересидіти війну в полоні, щоб вижити.
Для «доставки» листівок були використані спеціальні агітаційні снаряди до РСЗВ БМ-21 «Град».
У Збройних Силах України зазначили, що хочуть запобігти пролиттю зайвої крові, надати можливість зберегти життя для розбудови України після перемоги над російськими окупантами.