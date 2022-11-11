Збройні сили України закликали військовослужбовців об'єднаного угрупування Білорусі та Росії здаватися в український полон. Білорусам обіцяють безперешкодне повернення додому або безпечне проживання в українських військових містечках. Відповідне звернення опублікували ЗСУ у п’ятницю, 11 листопада.

У зверненні українське військове керівництво закликало білоруських військовослужбовців, у разі їх участі у російсько-українській війні, підняти білий прапор та добровільно відмовитись від участі у бойових діях.

«Військовослужбовці Республіки Білорусь, якщо вас все таки змусять взяти участь у війні Путіна проти народу України і якщо ви не можете не виконати цей злочинний наказ, перейшовши державний кордон України: зупиніться у складі підрозділу, заглушіть мотори, розведіть зброю, підніміть білі прапори і дочекайтеся зустрічі з представниками командування ЗСУ», – йдеться у повідомленні ЗСУ.

При цьому, українська сторона обіцяє білорусам або повернення додому, або безпечне перебування на території України. Зокрема, білоруські військові зможуть проживати у військових містечках ЗСУ.

Зброю і військову техніку білоруських військових зберігатимуть на спеціальних складах і стоянках. Їх Україна обіцяє повернути після завершення бойових дій.

Також ЗСУ закликали російських військових здаватися у полон. Їм гарантують дотримання Женевської конвенції і повернення додому після завершення війни.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, Росія та Білорусь продовжують розгортання спільного угрупування військ на білоруській території і можуть задіяти їх у Волинській та Поліський операційних зонах. У Генштабі зауважують, що для оборони та відсічі збройної агресії Україна залучить усі можливі інженерні загородження, мінуватиме місцевість та використовуватиме фугаси.