Для оборони та відсічі збройної агресії Україна залучить усі можливі засоби

У випадку повторення російських військ із території Білорусі, на них чекатиме активна оборона з боку українських військових. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

«З моменту перетину державного кордону з Україною почнеться масоване вогневе ураження окупантів. Кожна дорога і стежина, ліси та пагорби стануть для ворога пасткою або неприємним сюрпризом. Його втрати будуть величезними», – наголосили у відомстві.

У Генштабі зауважують, що для оборони та відсічі збройної агресії Україна залучить усі можливі інженерні загородження, мінуватиме місцевість та використовуватиме фугаси.

«Активно діятимуть підрозділи спеціального призначення, Сухопутних військ, Повітряних Сил та Ракетних військ і артилерії», – додали в Генштабі.

Додамо, що раніше у Генштабі ЗСУ інформували, що Білорусь і надалі підтримує збройну агресію росіян проти України, приймає та розміщує військовослужбовців РФ, а також надає полігони для підготовки.

Крім того, триває формування спільного російсько-білоруського угруповання військ. Зберігається загроза завдання ударів противником і застосування ударних безпілотників із території та повітряного простору Білорусі.

Зазначимо, що кількість російських військових на білоруських полігонах стрімко зростає. Про це свідчать відповідні фото. Міністерство оборони Великої Британії заявило, що Росія навчає військових у Білорусі через брак інструкторів та обладнання.