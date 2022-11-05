Військовий полігон біля Вітебська, Білорусь, 31 жовтня 2022

Росія переживає труднощі з підготовкою мобілізованих резервістів і призовників на строкову службу. Через це для проведення навчань вона використовує територію Білорусі, йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

Як зазначається в повідомленні, зараз Росія намагається забезпечити військову підготовку для мобілізованих, а також призваних на строкову військову службу в рамках щорічного осіннього призову. Військова розвідка Великої Британії вважає, що російські збройні сили вже працюють на межі можливостей, забезпечуючи підготовку приблизно 300 тис. військовослужбовців, необхідних для «часткової мобілізації», оголошеної 21 вересня 2022 року.

«Ці проблеми будуть ускладнені додатковим черговим осіннім щорічним призовним циклом, оголошеним 30 вересня 2022 року і розпочатим 1 листопада, який, як очікується, призведе до додаткового залучення 120 тис. військовослужбовців», – йдеться в огляді.

Як зазначає британська розвідка, нещодавно мобілізовані призовники, ймовірно, мають мінімальну підготовку або взагалі її не мають.

«Досвідчені офіцери та інструктори були розгорнуті для участі у бойових діях в Україні, і деякі з них, ймовірно, загинули під час конфлікту. Російські війська проводять навчання в Білорусі через нестачу інструкторського складу, боєприпасів та обладнання в Росії. Розгортання сил з незначною підготовкою або взагалі без неї забезпечує незначний додатковий наступальний бойовий потенціал», – вважає британська розвідка.

Напередодні ЗМІ опублікували фотографії, які свідчать про збільшення російських військових на білоруських полігонах, подібне до того, яке фіксували перед повномасштабним нападом Росії на Україну.