Білоруський аеродром «Мачулищі» 18 жовтня

Супутникові знімки зафіксували на полігонах в Білорусі російські винищувачі МіГ-31К, поряд з якими знаходяться контейнери, де можуть зберігатися ракети «Кинджал». Неподалік стоять намети з російськими військовими, інформує білоруська служба «Радіо Свобода» з посиланням на супутникові знімки Planet Labs.

На 230-му загальновійськовому полігоні «Обуз-Лісновський» під Барановичами (Брестська область) видно, два наметових табори. Розміри більшого – 150х220 метрів (більше двох футбольних полів – ред.). Поруч із ним ще одне наметове містечко – 90х90 метрів.

Зазначається, що загалом туди доставили щонайменше 150 наметів. Біля них близько 200 одиниць військової техніки, переважно вантажівки.

На північ від табору розташований польовий госпіталь розміром 100 на 80 метрів. Також на полігоні є 40 наметів загальною площею 100 на 60 метрів.

На військовому полігоні «Рєпіща» під Осиповичами (Могильовська область) зі супутника побачили щонайменше 35 військових наметів. Поруч розташована стоянка для техніки (150 на 150 метрів), а на ній вантажівки і кілька машин, схожих на гаубиці.

Нагадаємо, 2 листопада стало відомо, що у Білорусі на аеродромі в Мачулищах продовжують перебувати три винищувачі МіГ-31К російських повітряно-космічних сил, які можуть нести гіперзвукові ракети Х-47М2 «Кинджал». Також там виявили контейнери для зберігання цих ракет.