Олексій Громов розповів про дії росіян і білорусів, які свідчать про ймовірну ескалацію

Діяльність російських і білоруських збройних сил і силових структур вказує на системну підготовку до ескалації, заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

«Діяльність російських і білоруських збройних сил та силових структур вказує на системну підготовку до ескалації. Так, за наявною інформацією, офіцери російських збройних сил беруть участь в оцінці готовності військових частин Гродненської, Брестської та Гомельської областей Білорусі. Загалом сплановано оцінити готовність до приведення в бойову готовність під виглядом тренувань», – сказав Громов на брифінгу представників Сил безпеки та оборони України в четвер, 27 жовтня, повідомив «Укрінформ».

За його словами, приховані заходи військового характеру, як-от переміщення особового складу, озброєння та військової техніки, військові маневри, відновлення та облаштування нових об’єктів військової інфраструктури поєднуються із публічними сигналами білоруської влади про відсутність намірів нападати на Україну. «Але постійні зустрічі військово-політичного керівництва Білорусі з представниками робочих колективів формують образ ворога із необхідністю проведення упереджувальних дій проти України та НАТО», – констатував він.

Нагадаємо, 20 жовтня у Генштабі заявили, що загроза повторного наступу росіян з Білорусі зростає. Однак аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що ризик наступу з Білорусі низький. УВ українській розвідці також повідомляли, що ударні групи для наступу в Білорусі не формуються.

Водночас почастішали випадки запуску росіянами іранських дронів-камікадзе з білоруської території, зокрема, з білоруської частини чорнобильської зони.