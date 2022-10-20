На території Білорусі зараз триває розгортання авіаційних підрозділів та інших родів військ російської армії

У Генштабі Збройних сил України заявили, що ймовірність спроби наступу російських військ з території Білорусі зростає, але його напрямок може бути змінений на захід білоруського кордону для «перерізання» логістики постачання зброї. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

За його словами, нині «посилюється агресивна риторика військово-політичного керівництва Росії та Білорусі», а у самій Білорусі також відбувається розгортання російських підрозділів різних родів військ.

Громов зазначив, що напрямок наступу можуть змінити на захід білорусько-українського кордону, щоб перерізати основні логістичні артерії постачання озброєння та військової техніки Україні від країн-партнерів.

На території Білорусі зараз триває розгортання авіаційних підрозділів та інших родів військ російської армії, стверджує Громов. За словами посадовця, у Білорусі триває підготовка до прихованої мобілізації. Також ця країна продовжує надавати росіянам свою територію для обстрілів України.

Громов запевняє, що українська армія постійно стежить за ситуацією в Білорусі та зараз працює над надійним прикриттям кордону, зокрема Києва, з північного напрямку.

«У разі ухвалення противником відповідного рішення щодо відкриття так званого другого фронту, а саме ведення наступальних дії з Білорусі, ми будемо готові до адекватної відповіді», – резюмував Громов.

Додамо, що раніше сьогодні білоруська редакція «Радіо Свобода» повідомляла, що на військовому аеродромі «Зябрівка» біля кордону з Україною побільшало російської техніки та військ. Про це свідчать свіжі фотографії з супутника. Журналісти звернули увагу, що впродовж останнього місяця військовий аеродром «Зябрівка» під Гомелем активно змінюється. Останнім часом туди прибуло більше російської техніки та військових.

«Російська військова техніка і жива сила прибули в Зябрівку півтора тижня тому. Росіяни залишаються там з весни, але в обмеженій кількості. Доступ до Зябрівки, як і раніше, закритий. Як стояли, так і стоять російські війська, але зараз більше техніки і людей», – цитують журналісти джерело з Зябрівського району.

Нагадаємо, 10 жовтня Алєксандр Лукашенко повідомив, що домовився з президентом РФ Владіміром Путіном про розгортання спільного регіонального угруповання військ. Він заявив, що Білорусь пішла на це через необхідність зміцнення своєї безпеки «через стрімку зміну ситуації» та для «посилення охорони і оборони кордону». Напередодні до Білорусі вже прибули перші ешелони з російськими військовими.