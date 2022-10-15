Рішення про створення регіонального угруповання військ було ухвалено нібито «в інтересах посилення охорони і оборони кордону союзної держави»

Ешелони з російськими військовослужбовцями, що входять до складу регіонального угруповання військ, прибули до Білорусі, повідомили у міноборони Білорусі. Наразі

Зазначається, що рішення про створення регіонального угруповання військ було ухвалено і реалізується нібито «в інтересах посилення охорони і оборони кордону союзної держави».

«Це рішення продиктоване безперервною активністю в прикордонних із нами районах», – зазначили в міноборони Білорусі.

На фото, які опублікувало міністерство, видно, що їх зустрічали хлібом-сіллю та з музикою.

Фото

«Поки що це лише перший ешелон із російськими військовими. Скільки їх ще буде – невідомо. Судячи з опублікованих фото можна констатувати, що до РБ прибула група мобілізованих громадян РФ. Зазначимо, що на фото ешелону з військовими не було важкої бронетехніки – лише автомобілі», – повідомив інфоресурс «Беларускі Гаюн».

Також видання з посиланням на РИА Новости повідомив, що в МЗС РФ також підтвердили переобладнання білоруських військових літаків під ядерну зброю. Йдеться про комплекси «Іскандер-М» подвійного оснащення та переобладнання частини білоруських літаків Су-25 під технічну можливість нести ядерну зброю.

«На даному етапі йдеться виключно про передачу Республіці Білорусь комплексів Іскандер-М подвійного оснащення з ракетами у звичайному спорядженні, а також надання частини білоруських літаків Су-25 технічної можливості нести ядерну зброю. При цьому передавати Білорусі технології переобладнання літаків у носії ядерної зброї не передбачається», — заявив заступник голови російської делегації на засіданні Першого комітету ГА ООН Костянтин Воронцов.

Він також додав, що на сьогодні «не передбачається ні фізично оснащувати білоруські системи ядерними боєзарядами, ні переміщати такі боєзаряди на білоруську територію».

Нагадаємо, що на початку цього тижня Лукашенко і Путін домовилися розгорнути спільне угруповання військ. Напередодні стало відомо, що Білорусь вирішила запровадити режим «контртерористичної операції».