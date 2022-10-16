Напередодні в Білорусь вже прибули перші ешелони рсійських військових для спільного угруповання військ

У Міноборони Білорусі назвали чисельність контингенту РФ, які мають прибути в країну. За інформацією Міноборони, кількість російських військових, які будуть перебувати в Білорусі в рамках розгортання «спільного угрупування військ», – до 9 тис осіб.

«До Білорусі почали прибувати перші військові ешелони з російськими військовослужбовцями, які входять до складу спільного регіонального угрупування військ. Переїзд триватиме кілька днів. Загальна чисельність – трохи менше 9 тисяч осіб. Більше інформації буде надано на брифінгу для військових аташе», – повідомив у неділю, 16 жовтня, на свій сторінці у Twitter помічник міністра оборони Білорусі з питань міжнародної військової співпраці Валерій Ревенко.

Нагадаємо, 10 жовтня Алєксандр Лукашенко повідомив, що домовився з президентом РФ Владіміром Путіном про розгортання спільного регіонального угруповання військ. Він заявив, що Білорусь пішла на це через необхідність зміцнення своєї безпеки «через стрімку зміну ситуації» та для «посилення охорони і оборони кордону». Напередодні до Білорусі вже прибули перші ешелони з російськими військовими.