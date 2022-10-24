За даними українського Генштабу, у жовтні на території республіки Білорусь тривають заходи перевірки мобілізаційних ресурсів. Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України.

За даними українського Генштабу, перевірка мобілізаційних ресурсів триває з початку жовтня.

«При місцевих органах виконавчої влади створені спеціальні групи для перевірки та уточнення інформації щодо потенційних призовників. Йде уточнення роду діяльності чоловіків призовного віку, військово-облікових спеціальностей та сімейного стану», – йдеться у зведенні.

Тим часом зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об’єктах критичної інфраструктури України з території Білорусі, включно із застосуванням ударних безпілотників іранського виробництва.

Нагадаємо, 10 жовтня Алєксандр Лукашенко повідомив, що домовився з президентом РФ Владіміром Путіном про розгортання спільного регіонального угруповання військ. Він заявив, що Білорусь пішла на це через необхідність зміцнення своєї безпеки «через стрімку зміну ситуації» та для «посилення охорони і оборони кордону». Напередодні до Білорусі вже прибули перші ешелони з російськими військовими.