Через погане харчування та недотримання санітарних умов серед російських військових у Білорусі спостерігаються масштабні спалахи захворювань, повідомило в неділю, 6 листопада, Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У повідомленні йдеться, що здебільшого це захворювання дихальних шляхів (бронхіт, ангіна, пневмонія, загострення астми) та інфекції шлунково-кишкового тракту.

ГУР зазначає, що масштаби захворювань настільки сильні, що білоруські лікарі не можуть впоратися з ними, тож окупанти вимушені в терміновому порядку відряджати до Білорусі військових та мобілізованих медиків з Росії.

За інформацією розвідки, найближчим часом очікується прибуття чергової партії медиків на 230 загальновійськовий полігон Західного оперативного командування збройних сил Білорусі. Спалах захворювань на ньому пов’язують із недотриманням елементарних вимог для військових таборів із забезпечення гігієни, якісного харчування та медичного забезпечення.

Зазначимо, що кількість російських військових на білоруських полігонах стрімко зростає. Про це свідчать відповідні фото. Міністерство оборони Великої Британії заявило, що Росія навчає військових у Білорусі через брак інструкторів та обладнання.