BU не планує повернення росіян та білорусів

Міжнародний біатлонний союз (IBU) відхилив запити Росії та Білорусі щодо поновлення у світовому біатлоні.

У документах до Конгресу організації, який відбудеться у вересні, зазначається, що у червні та липні обидві федерації зверталися із запитами про перегляд санкцій проти них.

Однак після розгляду в IBU вирішили, що Росія та Білорусь не виконали умов для скасування їхнього відсторонення, а саме – дистанціювання від війни в Україні та незалученість спортсменів або офіційних осіб до збройних сил або участі у війні.

Як наслідок, виконавча рада вирішила, що санкції проти двох країн залишатимуться чинними.

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Нагадаємо, росіян та білорусів відсторонили від світового біатлону з початком повномасштабного вторгнення в Україну. Спортсмени цих країн пропустили чотири сезони міжнародних змагань.