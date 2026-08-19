Міжнародний біатлонний союз продовжив санкції щодо Росії та Білорусі перед сезоном 2026/27
Міжнародний біатлонний союз (IBU) відхилив запити Росії та Білорусі щодо поновлення у світовому біатлоні.
У документах до Конгресу організації, який відбудеться у вересні, зазначається, що у червні та липні обидві федерації зверталися із запитами про перегляд санкцій проти них.
Однак після розгляду в IBU вирішили, що Росія та Білорусь не виконали умов для скасування їхнього відсторонення, а саме – дистанціювання від війни в Україні та незалученість спортсменів або офіційних осіб до збройних сил або участі у війні.
Як наслідок, виконавча рада вирішила, що санкції проти двох країн залишатимуться чинними.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Нагадаємо, росіян та білорусів відсторонили від світового біатлону з початком повномасштабного вторгнення в Україну. Спортсмени цих країн пропустили чотири сезони міжнародних змагань.