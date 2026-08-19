Афіни не хочуть залишатися без С-300 навіть заради підтримки України

Україна та її союзники намагаються домовитися з Грецією про передачу сучаснішої модифікації ракет для систем С-300. Однак Афіни готові розглянути такий крок лише за умови отримання повноцінної заміни для власної протиповітряної оборони. Про це пише Forbes.

Україна продовжує шукати додаткові ракети для систем протиповітряної оборони на тлі дефіциту боєприпасів до Patriot. Потреба в таких засобах особливо зросла через масовані російські повітряні атаки. Серед можливих джерел додаткових ракет розглядають Грецію, яка має на озброєнні комплекси С-300. Водночас Афіни не поспішають передавати їх Україні.

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Грецька сторона наполягає, що погодиться на передачу систем лише після отримання повноцінної заміни. Однією з причин такої позиції є безпекова ситуація в регіоні, адже влада вважає власну систему протиповітряної оборони як важливий елемент стримування Туреччини. Через це Афіни не хочуть залишатися без С-300 навіть заради підтримки України.

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Як можливу заміну Греція розглядає американські Patriot. Водночас, за оцінкою Forbes, отримання цих систем в обмін на грецькі С-300 наразі виглядає малоймовірним. На позицію Афін можуть впливати й інші чинники. Зокрема, відносини між Україною та Грецією могли частково погіршитися після того, як український морський безпілотник виявили на грецькій території неподалік острова Лефкада.

Ще одним фактором можуть бути відносини Греції з Росією. Афіни можуть побоюватися реакції Кремля у разі передачі Україні стратегічних систем протиповітряної оборони. Forbes зазначає, що Москва вже застерігала Грецію від передачі С-300 третій стороні та заявляла, що для такого кроку нібито потрібен дозвіл РФ.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року Греція та Україна домовилися про спільне виробництво безпілотних надводних суден. Передбачалося, що ці системи базуватимуться на українських технологіях, а виробництво здійснюватиметься в межах змішаної промислової моделі, де ключову роль мають відігравати грецькі корабельні. Втім на початку травня стало відомо, що Київ наполягає, щоб мати можливість впливати на застосування морських безпілотників. Йдеться про випадки їхнього використання грецькими військовими під час можливого збройного конфлікту. Така вимога викликала занепокоєння у Греції та ускладнила переговори.