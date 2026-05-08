Український морський дрон-камікадзе передали береговій охороні Греції

Біля грецького острова Лефкада в Іонічному морі рибалки знайшли український морський дрон Magura V3. За попередніми даними, дрон був оснащений детонаторами, однак не мав вибухівки. Про це повідомила грецька газета eKathimerini в п’ятницю, 8 травня.

Безпілотник помітили напередодні поблизу мису Дукачо в одній із печер району. На момент виявлення його двигун ще працював. Рибалки прив’язали дрон і відбуксирували його до порту Василікі, де передали береговій охороні.

Інцидент викликав реакцію грецької влади, зокрема Міністерства оборони країни. На місце прибули піротехніки із Загону розмінування сухопутних мін, які вилучили з Magura V3 три детонатори. Після цього фахівці почали розбирати дрон для подальшого дослідження.

Очікується, що апарат перевезуть в інше місце для додаткової перевірки. Знищувати його наразі не планують.

eKathimerini припускає, що через відсутність вибухівки дрон могли використовувати контрабандисти для перевезення наркотиків. Також розглядається версія про можливий зв’язок безпілотного катера з підготовкою атак на судна російського «тіньового флоту».