Старосамбірський районний суд Львівщини виніс вирок інспектору прикордонної служби, який зі спільниками переправляли ухилянтів за кордон на підставі чужих документів. Прикордоннику призначили умовне покарання. Він пообіцяв допомагати слідству, перерахувати 700 тис. грн ЗСУ, також для потреб військових скерують ще близько 200 тис. грн застави, яку за нього внесли.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2026 року, уродженець Волинської області Максим К. у грудні 2025 року ніс службу у пункті пропуску «Нижанковичі–Мальховіце». Він мав доступ до програмного забезпечення е-BorderControl та вносив туди недостовірні дані щодо чоловіків, які перетинали кордон. Таким чином щонайменше п’ятеро людей незаконно виїхали з країни, використовуючи чужі документи. За кожну людину прикордонних отримував по 5 тис. доларів.

Із вироку відомо, що слідство встановило спільників Максима К., ці матеріали розглядають окремо. Прикордонник уклав угоду про визнання провини із прокурором та пообіцяв надати викривальні покази щодо співучасників, а також перерахувати 700 тис. грн для ЗСУ. Також для потреб військових скерують ще близько 200 тис. грн застави, яку за нього внесли.

Цю справу розглянув Артем Титов, який дослідив усі матеріали та аргументи. Він затвердив укладену угоду про визнання винуватості. Йому призначили 5 роки тюрми з позбавленням права обіймати посади та займатись діяльністю пов’язаною з пропуском людей та авто через пункти пропуску у підрозділах ДПСУ строком на 3 роки.

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Однак суддя звільнив його від відбування ув’язнення, встановивши дворічний іспитовий строк. Вирок суду ще можна оскаржити.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що правоохоронці викрили митника, який у грудні 2025 року організував незаконний виїзд чоловіків за паспортами пенсіонерів через пункт пропуску «Нижанковичі–Мальховіце».