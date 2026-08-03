Стрийський міськрайонний суд Львівщини виніс вирок молодшому сержанту, який незаконно звільнився зі служби на підставі підроблених документів. Він уклав угоду про визнання винуватості та отримав умовне покарання.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у липні, мешканця Стрийського району у квітні 2022 року призвали на військову службу та призначили на посаду начальника лазні взводу матеріального забезпечення. У березні 2024 року його звільнили з військової служби на підставі висновку ВЛК про непридатність до служби.

Як встановило слідство, молодший сержант хотів незаконно звільнитися зі служби, залучив начальника медичної служби військової частини та інших людей, яких ще не встановило слідство. Військовий отримав підроблений висновок ВЛК про непридатність до служби і на його підставі звільнився зі служби. Через незаконне звільнення він також отримав 66 тис. грн виплат.

Молодший сержант порушив кілька статей Кримінального кодексу: використання підробленого документу, шахрайство, ухилення від військової служби шляхом обману.

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Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості із прокурором, яку затвердив суд. Цю справу розглянула суддя Людмила Гула, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Суд врахував відшкодування матеріальної шкоди обвинуваченим та те, що військова частина немає до нього матеріальних претензій.

Суддя призначила обвинуваченому покарання – 5 років тюрми, але звільнила від його відбування, призначивши два роки іспитового строку. Вирок ще можна оскаржити.