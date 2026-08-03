4 серпня McDonald’s має представити детальний план виконання робіт

У Львові міська рада провела чергову зустріч із мешканцями будинків на площі Ринок та представниками McDonald’s через скарги на роботу ресторану. Мешканці нарікають на шум, вібрацію, запахи та затінення квартир. Частину проблем компанія вже усунула, решту робіт планує виконати найближчим часом. Про це повідомив керуючий справами виконавчого комітету Львівської міськради Євген Бойко, у понеділок, 3 серпня.

До зустрічі залучили фахівців Центру громадського здоров’я, Держпродспоживслужби та ДСНС. Вони оглянули приміщення та обговорили можливі способи зменшення впливу роботи ресторану на мешканців сусідніх квартир. Зокрема, фахівці ДСНС мають додатково перевірити проєктні рішення ресторану щодо дотримання вимог пожежної безпеки.

У міськраді повідомили, що McDonald’s уже встановив озоногенератор для зменшення запахів, а зовнішні блоки холодильної та морозильної камер переніс усередину приміщення, замінивши їх на тихохідні конденсатори. Також компанія замінила зовнішній блок льодогенератора на тихохідний агрегат.

Крім цього, у ресторані шумоізолювали частину приміщення, де тепер розташовані перенесені зовнішні блоки та канальні витяжні вентилятори. Частину вентиляційного обладнання також перенесли всередину. На початку наступного тижня всередину приміщення планують перенести ще два витяжні вентилятори, щоб додатково зменшити рівень шуму.

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Наступним етапом має стати шумоізоляція витяжних повітропроводів та каналів забору повітря. Також компанія планує замінити окремі елементи повітропроводів, щоб зменшити вібрацію, та встановити шумоізоляційний екран на фасаді.

У вівторок, 4 серпня, представники McDonald’s мають представити детальний план виконання робіт для усунення проблем, на які скаржаться мешканці. Після завершення робіт фахівці Центру громадського здоров’я та Держпродспоживслужби повторно виміряють рівень шуму та нададуть свої висновки.

Нагадаємо, від початку відкриття ресторану McDonald’s мешканці будинків на площі Ринок, 19–21 у Львові скаржаться на шум, вібрацію, неприємні запахи та затінення квартир через інженерне обладнання, встановлене у внутрішньому дворі. За словами мешканців, через постійний шум вони не можуть відчиняти вікна, а робота вентиляційного обладнання створює дискомфорт у квартирах.

17 липня у Львівській міськраді відбулася чергова зустріч мешканців із представниками McDonald’s. Тоді компанія пообіцяла до середини вересня додатково шумоізолювати витяжку та встановити шумозахисний екран на фасаді будинку у дворі.

Директор з розвитку «МакДональдз Юкрейн Лтд» Віталій Стефурак повідомляв, що компанія вже виконала частину робіт для зменшення шуму та запахів. Зокрема, зовнішні блоки холодильного обладнання замінили на тихохідні, провели шумоізоляцію канальних витяжних вентиляторів та частини приміщення. Водночас мешканці будинків заявили, що після проведених робіт покращення не відчули.

Як повідомляв ZAXID.NET, будинок на площі Ринок, в якому відкрили McDonald’s, належить до пам’яток архітектури національного значення, тож усі дозволи компанія отримувала в міністерстві культури та в ДІАМ. Місто не може ухвалювати будь-які рішення про будівлі, що належать до національних пам’яток. Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ) не побачила порушень у встановленні громіздкого обладнання McDonald's у внутрішньому дворику кам’яниць на пл. Ринок.