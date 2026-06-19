У ДІАМ зазначають, що проєкт передбачає модернізацію вже існуючих вентиляційних систем

Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ) не побачила порушень у встановленні громіздкого обладнання McDonald's у внутрішньому дворику кам’яниць на пл. Ринок. Про це йдеться у відповіді на запит журналістів ZAXID.NET. Мешканці скаржаться на вентиляційні труби ресторану, які заповнили майже весь об’єм внутрішнього дворика, також вони потерпають від гулу вентиляції під їхніми вікнами та постійного неприємного запаху.

У ДІАМ повідомили, що у будинках №19, №20 та №21 реалізувався проєкт реставрації з пристосуванням під заклад громадського харчування. Замовником було ТОВ «Драгон Капітал Консалтинг». Дозвіл на виконання будівельних робіт видали 2 липня 2025 року, з другої спроби. Також спочатку була відмова і у видачі сертифіката про прийняття об’єкта в експлуатацію, однак у лютому 2026 року сертифікат все ж видали. Тож об’єкт офіційно ввели в експлуатацію.

У відповіді зазначається, що проєктна документація пройшла експертизу та отримала позитивний експертний звіт, на підставі цих документів видали дозвіл на проведення робіт. Проєкт передбачав модернізацію вже існуючих вентиляційних систем, а не їх нове розміщення. За даними відомства, фотоматеріали підтвердили наявність обладнання ще до початку робіт.

Фото конструкцій, які були у внутрішньому дворику до реконструкції (фото ДІАМ)

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«Наведені твердження про порушення прав мешканців внаслідок видачі ДІАМ дозволу на виконання будівельних робіт не мають свого підтвердження, оскільки дозвіл було видано на реалізацію проєктних рішень зокрема щодо модернізації існуючого вентиляційного обладнання, а не його первинного розміщення», – йдеться у відповіді на запит.

Фото конструкцій, які були у внутрішньому дворику до реконструкції (фото ДІАМ)

Зазначимо, що після проведення робіт конструкції у внутрішньому дворику стали значно більші. Мешканці у коментарі ZAXID.NET стверджували, що попереднє обладнання їм не заважало.

Обладнання, яке зараз встановлене у дворику (Усі фото ZAXID.NET)

У ДІАМ заявили, що питання розміщення вентиляційного обладнання та його впливу на мешканців оцінювали не в інспекції, а на етапі проєктування та експертизи. Проєкт розробляла ФОП Семченко Наталія Олександрівна, експертну оцінку виконувало ТОВ «Київська експертиза».

«Щодо питання розміщення вентиляційного обладнання у безпосередній близькості до вікон житлових приміщень, варто зазначити, що розробник проєкту враховує вихідні дані та фактичний стан об’єкта. Оцінка впливу такого розміщення на умови експлуатації сусідніх приміщень, а також врахування містобудівної ситуації належать до компетенції проєктної та експертної організацій», – йдеться у відповіді.

Крім того, Міністерство культури та стратегічних комунікацій також надало дозвіл на реставраційні роботи на пам’ятках архітектури національного значення, до яких належать будівлі на пл. Ринок.

Щодо введення в експлуатацію, у ДІАМ зазначили, що діяли на підставі документа, який готує працівник державного архітектурно-будівельного контролю, який виїжджає на місце й оглядає об’єкт.

«В акті готовності зазначено, що на об’єкті виконано відповідно до державних будівельних норм і стандартів усі роботи, передбачені проєктом, зокрема забезпечено доступність для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Обладнання встановлено згідно з актами про його прийняття після випробування у визначеному порядку», – зазначили у відомстві.

Також в інспекції повідомили, що питання можливого впливу закладу громадського харчування на умови проживання мешканців, зокрема щодо запахів чи шуму, не належить до компетенції ДІАМ і має розглядатися іншими органами контролю.

Нагадаємо, у Львові довкола нового McDonald’s на площі Ринок, 19-21 виник конфлікт. Мешканці скаржаться на шум, запахи та громіздке вентиляційне обладнання у внутрішньому дворику, що, за їхніми словами, суттєво погіршило умови проживання. Питання обговорюють у Львівській міській раді за участі мешканців, представників закладу та власника приміщення. Місто заявляє, що не видавало дозволів на роботу ресторану і не має прямих повноважень у цій ситуації. Будинки на пл. Ринок, 19-21 мають статус національної пам’ятки, тож всі рішення щодо них ухвалюють у Києві. McDonald’s натомість запевняє, що працює на підставі всіх погоджень і вже розробив план для зменшення шуму та запахів.